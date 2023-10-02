Панин: в РФ тупо зарабатывал бабло. Боже, сколько халтуры в моей фильмографии. Одни „Солдаты“ чего стоят

Алексей Панин часто делится архивными снимками с бывшими коллегами: например, с Катериной Шпицей, Татьяной Кравченко, Любовью Толкалиной, Татьяной Арнтгольц. Недавно актер опубликовал фото с Алексеем Булдаковым, который ушел из жизни в 2019 году.

„С дядей Лешей Булдаковым на съемках какой-то очередной херни, где мы тупо зарабатывали бабло. Боже мой, сколько же халтуры в моей фильмографии… даже вспомнить страшно. Одни только „Солдаты“ чего стоят!“ — написал Алексей.

При этом 46-летний артист не скрывает, что прилично зарабатывал на российских проектах. «Мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину, — признается он. — Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире — не так, как должны жить звезды. Но мы не голодаем“.

После начала войны Панин стал конфликтовать с артистами, оставшимися в России. Он назвал Константина Хабенского «мерзавцем“, а Дмитрия Дюжева обвинил в употреблении запрещенных веществ. Оскара Кучера и вовсе разнес в пух и прах.

„Оскар — лицемер и подлец! Знаю его очень давно. Провел с ним целый период жизни, когда вместе нюхали и пили. Просыпались в одном доме, куда-то ехали, параллельно играли в кино, театре, хоронили друзей, которые утром с нами нюхали и пили, а вечером разбивались на мотоцикле на Садовом кольце (говорю про Леню Нерушенко из группы „Динамит“). У Кучеры каша в голове. Я знаю Оскара вплоть до его мимики, поэтому понимаю, когда он лжет. Человек всю жизнь вел себя так, как удобно — и вашим, и нашим. Он все делал ради денег“, — говорил Алексей про бывшего приятеля.

Сейчас Панин вместе с дочкой Анной живет в Торревьехе — артист продал московскую квартиру, поэтому смог позволить себе дом в Испании. Сейчас он пытается реанимировать карьеру: играет в спектакле и преподает мастер-классы по актерскому мастерству.