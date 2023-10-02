Всего на один вечер Zucchero привезет в Таллинн магию одухотворенной Италии

Адельмо Форначари появился на свет в Италии 25 сентября 1955 года. Свой музыкальный путь он начал еще в 1970-е годы, тогда же он получил и свое «сладкое“ прозвище (Дзуккеро – ит. Сахар). Парень быстро обрел популярность благодаря своему творчеству, известному характерным влиянием блюза, соула и госпела.

На протяжении многих лет Zucchero сопровождал успех, он сотрудничал с такими музыкальными титанами, как Эрик Клэптон, Майлз Дэвис, Брайан Мэй и Лучано Паваротти. В дискографию музыканта входят такие альбомы, как «Oro incenso & birra“, «Miserere“, «Spirito DiVino“ и «Black Cat“. Мощный вокал Zucchero и одухотворенные мелодии – это то, что сделало его одной из уникальнейших сил в мире музыки и то, что трогает сердца многочисленных меломанов.

Большинство его песен написано на итальянском языке, хотя артист признавался, что в начале карьеры на него давили, настаивали, чтобы он пел на английском. «В детстве я наслаждался битлами и роллингами, подпевал им, не понимая, о чем пою“, – говорил Zucchero. «И все же было здорово, ведь язык музыки универсальный: музыка сама по себе способна передавать смысл слов, и общий посыл может быть понятен даже без знания языка. Поэтому я решил продолжать петь по-итальянски“.

Это решение всячески себя оправдано, ведь карьера Zucchero длится уже десятки лет, являясь доказательством величины его таланта и широты творческих способностей. Начиная со своих ранних R&B-коллективов и заканчивая альбомами, взлетающими на вершины хит-парадов, и незабываемыми совместными проектами с многочисленными звездами, Zucchero оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии. Его хиты, такие как «Senza Una Donna“, «Diamante“ и «Baila (Sexy Thing)“ по-прежнему крутят на радио и ценятся у публики самых разных возрастов.