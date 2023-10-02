Всего на один вечер Zucchero привезет в Таллинн магию одухотворенной Италии
13 апреля 2024 года на сцене таллиннского концертного дома Alexela выступит легендарный итальянский артист Zucchero. Маэстро представит публике свою нестареющую классику, благодаря которой он стал всемирно известной музыкальной легендой. Вечер обещает затронуть все струны вашей души.
Адельмо Форначари появился на свет в Италии 25 сентября 1955 года. Свой музыкальный путь он начал еще в 1970-е годы, тогда же он получил и свое «сладкое“ прозвище (Дзуккеро – ит. Сахар). Парень быстро обрел популярность благодаря своему творчеству, известному характерным влиянием блюза, соула и госпела.
На протяжении многих лет Zucchero сопровождал успех, он сотрудничал с такими музыкальными титанами, как Эрик Клэптон, Майлз Дэвис, Брайан Мэй и Лучано Паваротти. В дискографию музыканта входят такие альбомы, как «Oro incenso & birra“, «Miserere“, «Spirito DiVino“ и «Black Cat“. Мощный вокал Zucchero и одухотворенные мелодии – это то, что сделало его одной из уникальнейших сил в мире музыки и то, что трогает сердца многочисленных меломанов.
Большинство его песен написано на итальянском языке, хотя артист признавался, что в начале карьеры на него давили, настаивали, чтобы он пел на английском. «В детстве я наслаждался битлами и роллингами, подпевал им, не понимая, о чем пою“, – говорил Zucchero. «И все же было здорово, ведь язык музыки универсальный: музыка сама по себе способна передавать смысл слов, и общий посыл может быть понятен даже без знания языка. Поэтому я решил продолжать петь по-итальянски“.
Это решение всячески себя оправдано, ведь карьера Zucchero длится уже десятки лет, являясь доказательством величины его таланта и широты творческих способностей. Начиная со своих ранних R&B-коллективов и заканчивая альбомами, взлетающими на вершины хит-парадов, и незабываемыми совместными проектами с многочисленными звездами, Zucchero оставил неизгладимый след в музыкальной индустрии. Его хиты, такие как «Senza Una Donna“, «Diamante“ и «Baila (Sexy Thing)“ по-прежнему крутят на радио и ценятся у публики самых разных возрастов.
В 2024 году Zucchero привезет в Таллинн свою неподвластную времени классику и незабываемые хиты. Вечер обещает быть наполненным музыкой, стирающей границы между поколениями, и соберет почитателей итальянской музыки не только из Таллинна, но и со всей Эстонии. Самобытный вокал Адельмо «Дзуккеро“ Форначари и чарующая магия Италии создадут уникальную атмосферу, которой просто грех не насладиться.
Zucchero выступит в Таллинне, в концертном доме Alexela 13 апреля 2024 года. Предварительная продажа билетов членам концертного клуба Live Nation уже началась. Открытая продажа в пунктах продажи и на сайте Piletilevi начнется 3 октября 2023 года в 10:00.