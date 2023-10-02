„Расслаивались постепенно“: названа причина ссоры Земфиры и Ренаты Литвиновой

По словам источника, Литвинова — эмоциональная и нежная женщина, которая требует много внимания и заботы, однако Земфира сильно ушла в творчество. Он отметил, что в отношениях звезд произошел „плавный ход вещей“ — артистки «расслаивались постепенно“.

Инсайдер опроверг, что Земфира и Литвинова могли поссориться из-за денег и политической обстановки. Также он не считает, что размолвка звезд — это пиар-ход.

Как отметил источник, Литвинова больше переживает из-за изменения статуса отношений с певицей.

„Земфира, разумеется, тоже не бесчувственный человек, но она по характеру куда жестче и решительнее“, — поделился инсайдер.

25 сентября сообщалось, что Земфира и Литвинова живут отдельно друг от друга в Париже. Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве.

Недавно в сети появились слухи о ссоре Земфиры и Литвиновой, которые являются давними подругами. Причиной для таких предположений стала взаимная отписка девушек от страниц друг друга в Instagram.