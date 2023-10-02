ФОТО | Ирину Шейк сравнили с разведенной учительницей и бухгалтершей в новой съемке

Все фото сделаны в стилистике конца 80-х — начала 90-х, а гардероб звезды полностью соответствует духу того времени: тут и жакеты с экстремально широкими плечами, и юбки-карандаш, и остроносые лодочки.

При этом у Шейк новая стрижка — укороченный боб вместо привычных длинных волос. Не исключено, что это всего лишь парик.

Фанаты с постсоветского пространства не смогли удержаться от шуток с отсылками к эпохе.

„Бухгалтер, милый мой бухгалтер“, «Та самая разведенная учительница английского“, «Журнал “Бурда““, — пишут фолловеры.

Кое-кто даже сравнил модель с секс-символом 80-х, певицей Ириной Понаровской.

А вот у англоязычных подписчиков свои ассоциации: фото напомнили им Шэрон Стоун в «Основном инстинкте“.

Впрочем, в итоге и те и те пришли к консенсусу: «Она самая красивая женщина на свете — самая универсальная и яркая“, «Похоже, эти фото прислали из 90-х. Мне нравится“.