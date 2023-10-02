Богомолов мыл за ней посуду, а музыкант-жиголо бил и заставлял брать кредиты: какие горькие воспоминания хочет забыть Юлия Захарова

„Мне нравилась та степень свободы, которую он мне дает. Костя дал мне то воспитание, которое может получить молодая несмышленая провинциалка. Очень ему благодарна. Он поднял меня как личность на определенный уровень, заставлял книжки читать“, —делилась с журналистами Юлия Захарова.

Первой большой любовью актрисы стал Константин Богомолов, с которым они учились в одном вузе. Будущий режиссер Театра на малой Бронной был старше, образованнее, опытнее, он многое ее научил и именно из большого уважения к нему она два года не могла признаться любовнику, что им пришло время расстаться.

Сама актриса в интервью Youtube-каналу PROжизнь призналась, все дело в ее мягкости — она не может настаивать на повышении гонорара, бороться за лучшие условия, даже когда в ее жизни случались ситуации личного свойства, например, нужно было решить вопрос с разрывом отношений или, напротив, намекнуть возлюбленному, что она хочет замуж, она не могла найти в себе смелости, чтобы это произнести.

Как получилось, что талантливая актриса не реализовала свой потенциал и теперь топит горечь от невостребованности в алкоголе? Или есть еще какие-то причины, которые заставляют исполнительницу роли соседки в «Счастливы вместе“ искать утешения на дне стакана?

Однако так случилось, что «Счастливы вместе“ стали самой известной работой актрисы, а она превратилась в заложницу одной роли. Гонорары в ситкоме не позволили женщине даже купить квартиру в Москве. Сейчас она изредка выступает в антрепризах, которые катают по городам страны, они с мужем с трудом накопили на дачный домик в Подмосковье, а во время пандемии и вовсе перебивалась заработками супруга, которые составляли не более 20 тысяч рублей. Им с супругом кажется, что их финансовое положение не позволяет пока задуматься о детях.

Логично предположить, что на Юлию Захарову после премьеры русской адаптации культового западного ситкома тоже должны были посыпаться предложения от именитых режиссеров, а вместе с ними и высокие доходы — слава в сериале обещала стать авансом другой, глянцевой жизни.

И даже когда они расстались, Богомолов приходил в ее комнату в коммуналке, которая арендовала Захарова и помогал ей с бытом. В это время в жизни Захаровой как раз началось много съемок, и она не успевала даже помыть посуду в раковине. Так, однажды вернулась домой, а посуда вымыта, на столе лежат ее любимые пончики с глазурью и нежная записка от бывшего.

„Я восприняла расставание легко, а вот ему пришлось непросто. Он тяжело отпускал наши отношения!“ — признавалась артистка.

Но год спустя Богомолов заблокировал бывшую любовь во всех соцсетях. Видимо, об этом тогда попросила супруга скандального режиссера Дарья Мороз. В это же время будущий супруг Ксении Собчак попросил Захарову о просьбе — никому не говорить об их семилетних отношениях. Добрая Юля согласилась, хотя слышать это было обидно. Даже несмотря на то, что в этот момент она уже была влюблена в другого.

С музыкантом Александром Дорониным актриса познакомилась в отпуске на Кипре. Высокий, широкоплечий, умный, обладающий красивым голосом и безмерным обаянием — Юля как будто попала под гипноз. Но очень быстро обаяние и забота о Захаровой сменились тотальным контролем ее жизни, унижениями и вытягиванием из актрисы денег. У Доронина оказалась жена-инвалид, которую он не планировал бросать, но при этом сам он не очень хотел работать. Музыкант заставлял Захарову брать кредиты, говоря, что только она может спасти его от финансовой бездны. В итоге кредиты помогли закрыть родители актрисы, придя в ужас от ситуации, в которой оказалась дочь.

Позже Захарова признавалась, это был какой-то морок, — она понимала, что ее возлюбленный жиголо. Он выносил из дома все женские вещи, даже дырявые носки, чтобы передарить их другим любовницам, но Юлия не могла найти в себе силы выгнать его.