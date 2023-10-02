Богомолов мыл за ней посуду, а музыкант-жиголо бил и заставлял брать кредиты: какие горькие воспоминания хочет забыть Юлия Захарова(1)
В последнее время исполнительницу роли Лены Полено из «Счастливы вместе“ обсуждают все. Злопыхатели говорят о ее алкоголизме, поклонники переживают за душевное состояние артистки — боятся, что за пьяный скандал на похоронах Гришечкина актрисе теперь стыдно. Третьи и вовсе говорят, что Захарову нужно пожалеть — много раз ей в жизни было трудно. О превратностях судьбы артистки — в материале Woman.
Американской версии Лены Полено, актрисе Аманде Бирс роль в сериале «Женаты… с детьми“ принесла мировую славу, возможность попробовать себя в роли режиссера и гонорар в 5,5 млн. долларов.
Логично предположить, что на Юлию Захарову после премьеры русской адаптации культового западного ситкома тоже должны были посыпаться предложения от именитых режиссеров, а вместе с ними и высокие доходы — слава в сериале обещала стать авансом другой, глянцевой жизни.
Однако так случилось, что «Счастливы вместе“ стали самой известной работой актрисы, а она превратилась в заложницу одной роли. Гонорары в ситкоме не позволили женщине даже купить квартиру в Москве. Сейчас она изредка выступает в антрепризах, которые катают по городам страны, они с мужем с трудом накопили на дачный домик в Подмосковье, а во время пандемии и вовсе перебивалась заработками супруга, которые составляли не более 20 тысяч рублей. Им с супругом кажется, что их финансовое положение не позволяет пока задуматься о детях.
Как получилось, что талантливая актриса не реализовала свой потенциал и теперь топит горечь от невостребованности в алкоголе? Или есть еще какие-то причины, которые заставляют исполнительницу роли соседки в «Счастливы вместе“ искать утешения на дне стакана?
Сама актриса в интервью Youtube-каналу PROжизнь призналась, все дело в ее мягкости — она не может настаивать на повышении гонорара, бороться за лучшие условия, даже когда в ее жизни случались ситуации личного свойства, например, нужно было решить вопрос с разрывом отношений или, напротив, намекнуть возлюбленному, что она хочет замуж, она не могла найти в себе смелости, чтобы это произнести.
Два года боялась сказать о расставании
Первой большой любовью актрисы стал Константин Богомолов, с которым они учились в одном вузе. Будущий режиссер Театра на малой Бронной был старше, образованнее, опытнее, он многое ее научил и именно из большого уважения к нему она два года не могла признаться любовнику, что им пришло время расстаться.
„Мне нравилась та степень свободы, которую он мне дает. Костя дал мне то воспитание, которое может получить молодая несмышленая провинциалка. Очень ему благодарна. Он поднял меня как личность на определенный уровень, заставлял книжки читать“, —делилась с журналистами Юлия Захарова.
И даже когда они расстались, Богомолов приходил в ее комнату в коммуналке, которая арендовала Захарова и помогал ей с бытом. В это время в жизни Захаровой как раз началось много съемок, и она не успевала даже помыть посуду в раковине. Так, однажды вернулась домой, а посуда вымыта, на столе лежат ее любимые пончики с глазурью и нежная записка от бывшего.
„Я восприняла расставание легко, а вот ему пришлось непросто. Он тяжело отпускал наши отношения!“ — признавалась артистка.
Но год спустя Богомолов заблокировал бывшую любовь во всех соцсетях. Видимо, об этом тогда попросила супруга скандального режиссера Дарья Мороз. В это же время будущий супруг Ксении Собчак попросил Захарову о просьбе — никому не говорить об их семилетних отношениях. Добрая Юля согласилась, хотя слышать это было обидно. Даже несмотря на то, что в этот момент она уже была влюблена в другого.
С музыкантом Александром Дорониным актриса познакомилась в отпуске на Кипре. Высокий, широкоплечий, умный, обладающий красивым голосом и безмерным обаянием — Юля как будто попала под гипноз. Но очень быстро обаяние и забота о Захаровой сменились тотальным контролем ее жизни, унижениями и вытягиванием из актрисы денег. У Доронина оказалась жена-инвалид, которую он не планировал бросать, но при этом сам он не очень хотел работать. Музыкант заставлял Захарову брать кредиты, говоря, что только она может спасти его от финансовой бездны. В итоге кредиты помогли закрыть родители актрисы, придя в ужас от ситуации, в которой оказалась дочь.
Позже Захарова признавалась, это был какой-то морок, — она понимала, что ее возлюбленный жиголо. Он выносил из дома все женские вещи, даже дырявые носки, чтобы передарить их другим любовницам, но Юлия не могла найти в себе силы выгнать его.
„Я получала очень много физических унижений и никак в голове не могла сопоставить с тем, что этот человек, который говорит, что он меня так любит, мог при этом поднимать на меня руку. Он один раз взял меня за голову и ударил головой об стену, это был один из случаев, а потом испугался, что он меня убил, поэтому взял аккуратненько запер квартиру на ключик и тихо уехал, чтобы если бы его заподозрили в убийстве, то не сразу нашли. Это был тот самый случай, когда я поняла, что все, я больше не могу. Вы спросите, а за что он меня бил? В этом случае за то, что мы громко хохотали на кухне с подругой и мешали ему репетировать. В квартире, которую арендовала я. Он вышел из комнаты и ударил меня“, — откровенничала Юля.
После скандального разрыва женщина впала в глубокую депрессию и улетела в Израиль к подругам, где три месяца пыталась прийти в себя. А когда вернулась, обнаружила, что многие ее вещи пропали из квартиры.
Трудно было смириться Захаровой и с тем, что сильно буксовала ее карьера. После последнего сезона «Счастливы вместе“ ей предложили лишь проект на телеканале «Перец“ под названием «Анекдоты“ и пару эпизодов в проходных сериалах. Захарова предполагает, и тут причина кроется в ее мягкости и неумении пробиваться, биться за себя.
Вспоминает случай, что когда пришло время разговаривать о гонорарах за съемки в первом сезоне «Счастливы вместе“ продюсеры предложили ей ставку 3 тысяч долларов, в 1997 году это было 90 тысяч рублей. Захарова сразу согласилась, и только позже узнала, что ее коллеги получили в 5 раз больше. У нее не получилось ни купить жилье, ни скопить на первоначальный взнос.
Своя крыша над головой у артистки появилась только пять лет назад, когда родители ее мужа фотографа и ландшафтного дизайнера Алексея Новгородского помогли с деньгами. Пара купила дачный домик в Подмосковье, который вот уже несколько лет ремонтируют своими руками.
„Однажды я шла по дороге и с грузовика выпала банка краски, открыла, она оказалась бежевой. Пришла домой, говорю Леше, смотри, бесплатная краска нам перепала. Значит, дом будет бежевый“, — улыбаясь, рассказывала Юлия. Хотя за последние три года в жизни было мало чего радостного. Оставшись совсем без работы в ковид, Захарова сосредоточилась на обустройстве дома, а ее муж стал помогать с озеленением соседям. В месяц выходило 20 тысяч рублей. Вот и весь заработок.
„В 2019 году мы тратили 2 тысячи в неделю на еду, ездили в магазин, покупали картошки, круп и вот так жили. Получалось, что в месяц мы тратили на продукты 10 тысяч рублей“, — рассказала актриса. Спасибо родителям, помогали с овощами, с разносолами.
Сама Захарова свое пристрастие к спиртному никак не комментирует, но всем очевидно, что оно стало следствием и способом переживания всех трудностей, которые выпали на долю артистки. 19 сентября Юлия Захарова пришла пьяной на прощание с Вячеславом Гришечкиным. Актриса много курила, крыла матом журналистов и заявила, что не верит в смерть друга.
„Славочка был великим! Вообще не верю… Мы общались в последний раз недели две назад. Он был в прекрасном расположении духа“, — поделилась актриса в импровизированном интервью. Звезду «Счастливы вместе“ под руки увели с похорон, а на утро она отключила телефон и с тех пор не дает никаких комментариев.
Источник, близкий к окружению актрисы, рассказал, что в тот день актриса смешала антидепрессанты с алкоголем, что вызвало такой эффект. Муж Захаровой пытается вывезти жену из этого алкогольного пике, но пока безрезультатно. У звезды через неделю спектакль в Санкт-Петербурге, который сейчас находится под угрозой срыва.