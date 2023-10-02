ВИДЕО | Ксения Балта и Андрей Назаров отметили годовщину свадьбы: „продолжаем танцевать наш танец!“

Андрей и Ксения поженились в 2018 году в Спасо-Преображенском соборе в Старом городе, а свадебные торжества прошли в Доме черноголовых.

„Поздравляю с пятой годовщиной свадьбы, любовь моя. Продолжим танцевать наш танец!“ - поздравила мужа в соцсетях Ксения, поделившаяся кадром, где пара танцует на свадьбе.

Об отношениях Ксении и Андрея долгое время ходило много слухов, но летом 2008 года они стали явью. В то время Ксению тренировала тогдашняя жена Андрея, но внезапно между Ксенией и Андреем вспыхнула страсть. В сентябре 2018 года им удалось официально оформить свой брак.

У 38-летней участницы Олимпийских игр и рекордсменки Эстонии сразу в нескольких легкоатлетических дисциплинах и 58-летнего тренера в феврале 2022 года родилась дочь, которую назвали Кирой.