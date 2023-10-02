Украинская певица Анна Asti официально стала россиянкой(2)
Украинская певица Анна Asti, также известная как Анна Дзюба, получила российский паспорт. Об этом стало известно телеграм-каналу «Светский хроник“.
„Украинская певица получила паспорт РФ. Сделать это было несложно с тех пор, как артистка вышла замуж за гражданина России“, – говорится в публикации.
В 2021 году Анна Asti рассказала в интервью Ксении Собчак, что могла бы получить российский паспорт еще в 2020 году после свадьбы с российским бизнесменом Станиславом Юркиным. Однако из-за беспокойства о возможных проблемах с украинскими властями она решила отложить этот процесс. Анна Asti объяснилась, что на Украине у нее проживают родители, к которым она часто ездит.
В начале февраля появилась информация, что Анна Asti потеряла свой российский бизнес. Налоговая служба закрыла ее ИП Анна Дзюба. Пока остается неясным, сохраняет ли Анна Asti украинское гражданство.