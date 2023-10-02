Белоцерковская — Собчак: ты фантастическое существо. Я рада, что видела процесс окукливания в чудовище

На днях Ксения Собчак побывала на презентации одного из люксовых брендов, посетив новый модный ресторан в центре Москвы — фотографиями с мероприятия она поделилась в своих соцсетях. Она порадовалась теплой светской жизни российской столицы, а также похвасталась элегантным черным кожаным платьем и пиджаком. Отметила и пение Зиверт на вечеринке: „Умеет она в настроение“.

Публикация не оставила равнодушной бывшую подругу журналистки Веронику Белоцерковскую. „Ты фантастическое существо. Я даже рада, что когда-то видела процесс окукливания в настоящее, беспримесное чудовище. Завораживает. Чудо“, — съязвила Белоника в комментариях.

К слову, это уже не первый раз, когда Белоцерковская негативно высказывается в адрес приятельницы. В своем блоге она часто комментирует крупные политические события. Рассуждая о разрушения на Каховской ГЭС, то Белоцерковская возложила вину за подрыв на Россию. Когда ей ответила Собчак, которая была оскорблена подобным заявлением, та посоветовала ей: „Ксения, для начала спокойно займитесь освобождением из тюрьмы ваших работников. Начните с малого“.

А ведь когда-то женщины были не разлей вода. Вероника была одной из первых, кто поддержал Собчак после нападок покойного Жириновского.

Тогда Белоцерковская назвала политика упырем и похвалила Ксению за проявленную мудрость и терпение. „Сохранить лицо перед визжащим слюнявым упырем, переодетым мужчиной, Ксюша смогла, вытянув наметившийся балаган до уровня отличной драмы. Визги Жириновского оскорбительны не тем, что глупы и жалки, а тем, что эта припадочная шушера“, — поделилась издательница в своем блоге.