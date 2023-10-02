Шоубиз
02.10.2023, 20:08

„Каждый человек чем-то в жизни одержим“: Анастасия Волочкова объяснила, почему часто меняет мужчин

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ФОТО: Delfi/Eesti Ajalehed

Анастасия Волочкова не любит одиночество и не умеет его переносить, поэтому зачастую после завершения одного романа она начинает новый. В этом 47-летняя балерина призналась в “Шоу Воли“.

По словам звезды, так получается, что рядом с ней всегда есть любимый человек.

„Видимо, вселенная понимает, что я ненавижу одиночество, не могу его переносить, поэтому если у меня заканчиваются одни романтические отношения, которым я придаю значение, ценность, то у меня как-то вскоре возникают новые“.

Волочкова также подтвердила романтическую связь с популярным американским актером и комиком Джимом Керри.

„Каждый человек чем-то в жизни одержим. Вот я одержима творчеством, любовью, сексуальностью, красотой, добротой“, – также призналась она.

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