03.10.2023, 09:37
ФОТО | Сийм Каллас торжественно представил свою новую книгу, а Кая Каллас пришла поддержать отца(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
2 октября отмечавший 75-летие Сийм Каллас представил в книжном магазине Rahva Raamat в Viru Keskus свою новую книгу с лаконичным названием „Mina“ („Я“). Смотрите, кто пришел на презентацию!
Книга рассказывает о жизни Сийма Калласа с момента его рождения и до наших дней. Сквозь его глаза и воспоминания можно пережить многие момент в истории Эстонии и мира в целом. Большая часть его жизни прошла тогда, когда для Эстонии наступило важное время изменений. Книга является обязательным чтением для тех, кто интересуется политикой и новейшей историей.
Поддержать Сийма Калласа пришла и его дочь, премьер-министр Кая Каллас. Среди гостей была также дизайнер Оксана Тандит. Смотрите галрею!