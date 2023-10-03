ФОТО | Сийм Каллас торжественно представил свою новую книгу, а Кая Каллас пришла поддержать отца

Книга рассказывает о жизни Сийма Калласа с момента его рождения и до наших дней. Сквозь его глаза и воспоминания можно пережить многие момент в истории Эстонии и мира в целом. Большая часть его жизни прошла тогда, когда для Эстонии наступило важное время изменений. Книга является обязательным чтением для тех, кто интересуется политикой и новейшей историей.