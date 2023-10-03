„Развод — сложная история“: Дмитрий Романов рассказал, как поделил имущество с бывшей женой

38-летний Романов пережил развод болезненно. Артист признавался, что рыдал несколько дней, отпуская любимую.

„Для любого человека развод — сложная история. Я не видел, чтобы кто-то радовался. Все равно там много чего грустного. Что сложнее — развод или эмиграция? Это два самых сильных стресса для человека. Развод и эмиграция — комбо“, — откровенничал звезда в YouTube-шоу «НеФорбсы“.

Несмотря на охлаждение чувств, Дмитрий и Кристина расстались мирным путем. Не возникло скандала и в момент раздела имущества. «У меня в России не было своей недвижимости. Дом всегда был записан на бывшую жену. Мы развелись и поделили все пополам. Дом оказался в ее половине. Все, что касается недвижимости, осталось у нее“, — поделился артист.



Романов привыкает жить без второй половинки. Раньше он часто чувствовал себя одиноким, но в последние месяцы боль расставания стала утихать. Сейчас комик настроен создать полноценную семью и обрести долгожданный дом. В прошлом году он уехал из России, с тех пор много путешествует по миру.



„Как любой нормальный человек, я хочу иметь место, где я живу, иметь свою семью. Я на пути к этому. Сейчас я на острове Мадейра. Думаю, осесть здесь. Мадейра — сказочное место, очень красивое. Богатая природа, прекрасный океан, островная атмосфера — мне нравится“, — говорил Дмитрий.



Комик может свободно перемещаться по миру, благодаря тройному гражданству. Летом он получил паспорт гражданина Израиля.

„Недавно сделал ДНК-тест и узнал, что я румын на 20 процентов. Могу претендовать на румынский паспорт, — улыбнулся Романов. — Я беру от жизни то, что она мне дает. Еврейский паспорт было несложно получить. Для чего гражданство? Ситуация показала, что может произойти все что угодно в жизни. Было бы неплохо иметь еще один вариант. К тому же вариант не какой-то там, не имеющий ко мне отношение. Я еврей на 54 процента. Это страна моих предков. Меня там ждут“.

Романов продолжает активно выступать, но исключительно за границей. Звезда получает приличные гонорары, которые помогают ему выбирать любую страну для проживания. «Люди есть, они ходят на концерты. Только благодаря стендапам, ничего не делая, можно нормально жить. У меня есть отложенные деньги. Их хватит на пару лет“, — заявил он.