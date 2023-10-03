Отец Жанны Фриске резко отреагировал на выход в свет Дмитрия Шепелева с сыном: „Могу убить эту мразь“(1)
Недавно телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за четыре года вывел в свет своего 10-летнего сына от Жанны Фриске. Он больше не скрывает от публики Платона, но по-прежнему не дает ему видеться с семьей певицы. Отец Фриске Владимир Копылов прокомментировал Super поведение Дмитрия и заявил, что, по его мнению, тот сделал так из-за падающей популярности.
„Он считает себя звездой? Эта мразь будет везде рисоваться. Везде ходит рисуется. Был бы он еще талантливый. Таланта никакого нет! Если бы он вел программы нормально. Он исчезнет, увидите, из инфополя, с экранов“, - сказал Владимир Копылов.
По словам отца Фриске, новое шоу Шепелева «В кругу друзей“ закроется еще до нового года. Кроме того, мужчина предсказал нам и судьбу Дмитрия.
„Я боюсь, если встречу его, могу что-нибудь натворить, убить эту мразь. Терять мне уже нечего. Я знаю, что он свою жизнь так просто не закончит. У него будут проблемы, однозначно: или заболеет, или голову оторвут“, - добавил он.
Про Шепелева семья Фриске говорить не любит, но про внука всегда помнит. По словам дедушки Платона, они уже опустили руки и больше не будут пытаться встретиться с ребенком, несмотря на то, что суд определил время общения мальчика с родственниками певицы. Копылов считает, что Шепелев настроил Платона против родителей Жанны, поэтому ждет, когда внук подрастет и сам захочет встретиться с семьей матери.
„Они же там его настроили [против нас]. Ну не захочет [общаться], так не захочет. Это его выбор. Я очень доволен тем, что мне показывают: ребенок хороший, симпатичный, здоровый, умный, талантливый. Мамин характер, улыбка мамина. Все ее. Я за него рад, что он талантливый, весь в маму. Он умничка. Если придет к нам, его комнату не занимали. У него есть большая комната на втором этаже. На третьем этаже его уголок, его ударная установка, синтезатор, его игрушки. Из подушечек выложено имя его. Я тихо жду“, - говорит Копылов.