Вьетнамский сын Джоли и Питта влюбился — у него роман с актрисой

В 2007 году Анджелина Джоли и Брэд Питт усыновили во Вьетнаме трехлетнего мальчика Фам Кваня, которому дали новое имя — Пакс, что на латыни означает «мир“. Прошло шестнадцать лет, и Пакс за это время превратился из очаровательного малыша в симпатичного парня. Сейчас ему 19, и недавно он впервые серьезно влюбился.

По крайней мере так думают поклонники Пакса. Поводом для обсуждений стали новые фотографии сына знаменитых актеров, которые недавно были опубликованы в Сети. Папарацци застали молодого человека во время прогулки по городу Лос-Фелиз в Калифорнии, да не одного, а в компании красотки.

Ею оказалась 20-летняя актриса Кармен Бланчард, которая еще совсем маленькой снялась в «Американской истории ужасов“. С тех пор она появилась всего в трех проектах, однако не исключено, что теперь карьера Кармен пойдет в гору и мы будем видеть ее на экранах гораздо чаще.

Уверены, случайные прохожие, которые могли заметить Кармен и Пакса на свидании, никогда бы не признали в них знаменитостей. Влюбленные были одеты очень просто и скромно — они ели мороженое, прогуливаясь по городу. Кстати, на некоторых новых фотографиях Бланчард выглядела слегка расстроенной: она шла впереди, а обеспокоенный Пакс следовал за ней.

Надеемся, это случайные кадры и на самом деле у пары все прекрасно. Ну или девушка просто осталась недовольна вкусом мороженого и обошлось без серьезных ссор.