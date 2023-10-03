Словацкая оперная певица умерла в 25 лет

Патриция Янечкова родилась в 1998 году в Германии в словацкой семье и большую часть своей жизни прожила в чешском городе Острава. Она начала заниматься пением с детства и окончила Академию музыки имени чешского композитора Леоша Яначека.

В 2010 году она стала победительницей шоу талантов Talentmania, а в 2014 году стала самой молодой участницей, получившей премию на Международном конкурсе духовной музыки в Риме.

Как отмечает Novinky, Патриция Янечкова не скрывала своего заболевания и временно прекратила выступления после постановки диагноза. В этом году она даже вышла замуж за актера Властимила Бурду.