„Мне очень грустно“. Недавно снятая с должности мэра Нарвы Катри Райк скорбит по брату

Катри Райк опубликовала милый пост в соцсетях, чтобы почтить память брата, и добавила к нему фотографии своей семьи. „Мне очень грустно. Сегодня ночью умер мой дорогой брат Март Райк. Покойся с миром, самый лучший брат в мире“, - написала Катри в Facebook 28 сентября.

В воскресенье Катри Райк сделала новый пост, где поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку в трудные времена. „Спасибо всем, кто после кончины брата Марта протянул мне руку помощи. Это для меня очень важно“, - написала она под фотографией с подаренными ей розами. По ее словам, цветы придают ей силы и они были подарены от всего сердца.