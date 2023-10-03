„Мне очень грустно“. Недавно снятая с должности мэра Нарвы Катри Райк скорбит по брату
Пару недель назад мэру Нарвы Катри Райк выразили недоверие и ей пришлось покинуть свою должность, а теперь жизнь нанесла ей очередной удар - на прошлой неделе умер ее брат Март Райк.
Катри Райк опубликовала милый пост в соцсетях, чтобы почтить память брата, и добавила к нему фотографии своей семьи. „Мне очень грустно. Сегодня ночью умер мой дорогой брат Март Райк. Покойся с миром, самый лучший брат в мире“, - написала Катри в Facebook 28 сентября.
В воскресенье Катри Райк сделала новый пост, где поблагодарила всех, кто выразил ей поддержку в трудные времена. „Спасибо всем, кто после кончины брата Марта протянул мне руку помощи. Это для меня очень важно“, - написала она под фотографией с подаренными ей розами. По ее словам, цветы придают ей силы и они были подарены от всего сердца.
Март Райк (07.01.1955 - 28.09.2023) работал в сфере образования и управления бизнесом. В 1980-х он руководил театром Ванемуйзе. Под его руководством проходило строительство Кейлаской школы. С 2012 года Март Райк управлял Cellin Technologies OÜ.