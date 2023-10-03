От библиотеки до батата: уже в эти выходные пройдёт старейшая в странах Балтии веганская ярмарка

Веганская ярмарка, ранее известная как Вегетарианская ярмарка, является старейшей ярмаркой веганского образа жизни в странах Балтии, в которой в этом году принимают участие более 70 экспонентов из Эстонии и из-за рубежа. На ярмарке будут представлены продукты питания и потребительские товары, новинки и старые фавориты, а также товары для здоровья животных, косметика и бытовая химия. Также состоятся захватывающие презентации и дискуссии, запись публичного подкаста и премьера документального фильма в Эстонии. По желанию зрителей уже второй год на ярмарке будет проходить благотворительная флеш-тату. Также имеется салон красоты и библиотека.



В течение двух дней на сцене ярмарки будут выступать: общественный активист Майко Матиесен, представляющий Estwatch, организацию, продвигающую устойчивую экономическую систему; личный тренер и двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Герт Коовит; известные законодатели мод Ити-Пятрик Ярве и Кристьян Класен; создатель бизнеса уличного питания и писатель Myraкas; консультант по психологическим навыкам Лийси Тоом; генеральный директор известной международной организации Cruelty Free International Мишель Тью и глава первой в Эстонии НКО по предоставлению приюта кроликам Rõõmsad Hüpped Кати Сульп.



На месте будет проведена публичная запись подкаста Loomus «Голос животных“, где будут обсуждаться рыбоводческие хозяйства и их воздействие на окружающую среду. Приглашённый гость – Йоонас Плаан, координатор программы устойчивого рыболовства Эстонского фонда природы.



Во время благотворительного мероприятия по флеш-тату желающие cмогут украсить своё тело веганскими татуировками, тем самым поддержав программу Loomus дружелюбной к животным красоты LILU.



На веганской ярмарке состоится премьера широко обсуждаемого в Норвегии документального фильма «Тайная жизнь свиней“, рассказывающего историю женщины, которая пять лет ездила на свинофермы Норвегии, снимая скрытой камерой всё, что там происходит. На ярмарке будут присутствовать кинорежиссер Ола Вааген и главный герой Норун Хауген. Фильму будет предшествовать дискуссия, в которой, помимо Олы Вааген и Норун Хауген, примут участие долголетние активисты по защите прав животных в Эстонии Кадри Таперсон и Микк Мяги. Фильм имеет эстонские субтитры.



Билет на ярмарку в предварительной продаже стоит 7 евро / день, а при входе 10 евро / день. Для детей 12-ти лет и младше вход на мероприятие бесплатный. Билеты продаются на билетном портале Fienta.com и при входе на мероприятие. Первые 100 посетителей ярмарки получат в подарок сумку с сувенирами.



Веганская ярмарка организована маркетинговой компанией Vegekspert и организацией по защите прав животных НКО Loomus. Спонсоры мероприятия – эстонский пищевой производитель Salvest и отечественный производитель конопляного чая Relaxationland.

