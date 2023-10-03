„Прокляну!“: Андрей Разин сыплет мистическими угрозами участникам трибьют-концерта Шатунова

„Те звезды, которые будут принимать участие в «Крокус-Сити“, и которые не принесли даже цветочка Юре Шатунову, — будут прокляты. Я вам говорю, у меня всегда все сбывается. Если начнутся какие-то неприятности у этих людей, то помните: они были на сатанинском концерте у человека, которого они ненавидят“, — высказался Разин.