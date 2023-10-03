„Прокляну!“: Андрей Разин сыплет мистическими угрозами участникам трибьют-концерта Шатунова(2)
Продюсер группы «Ласковый май“ Андрей Разин в своем Instagram пригрозил проклятием артистам, которые выступят на трибьют-концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова.
„Те звезды, которые будут принимать участие в «Крокус-Сити“, и которые не принесли даже цветочка Юре Шатунову, — будут прокляты. Я вам говорю, у меня всегда все сбывается. Если начнутся какие-то неприятности у этих людей, то помните: они были на сатанинском концерте у человека, которого они ненавидят“, — высказался Разин.
Продюсер считает, что знаменитости решили «примазаться поневоле“ к концерту именитого артиста из-за контракта с лейблом.
Концерт „Здесь был Юра!!!“ запланирован на 17 октября. Проклятий Разина пока не боятся Сергей Жуков, Клава Кока, „Дискотека Авария“, Люся Чеботина, Алсу, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко, Ольга Серябкина, Денис Клявер, Дмитрий Маликов, Сергей Мазаев, Татьяна Буланова и даже Лариса Долина.