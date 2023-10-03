Сына Михаила Швыдкого госпитализировали со сломанным черепом

Несмотря на тяжелое состояние, пациент был в сознании и сумел рассказать врачам, что якобы упал с лестницы. Однако характер травм, по мнению специалистов, говорит о жестоком избиении.

Медики выявили у Александра открытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа, перелом ребер и некоторых позвонков.

Александр — младший сын Швыдкого, рожденный в браке с актрисой театра и кино, а также звездой Театра на Малой Бронной Мариной Швыдкой (в девичестве Поляк). Мужчина является известным рекламным и кинопродюсером. Старший сын Михаила Ефимовича Сергей — режиссер и сценарист. Швыдкой усыновил его после женитьбы на Марине Александровне.

Михаил Швыдкой известен широкой публике как ведущий на канале «Россия — Культура“. Самая его популярная программа — «Культурная революция“. Он также вел такие проекты как «Приют комедиантов“, «Жизнь прекрасна“ и «Агора“.