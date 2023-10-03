ФОТО | Звезды киноиндустрии собрались на премьеру экранизации рассказа Эдуарда Вильде „Неудачные невесты“
Вечером 2 октября состоялась праздничная премьера веселого художественного фильма «Неверные невесты“ по повести Эдуарда Вильде. В картине снялись актриса года Маарья Йоханна Мяги, Пяэру Оя, Каспар Велберг, Оскар Сеэман, Мария Тереза Калмет, Симо Андре Кадасту и другие. Музыку к фильму написал Марго Пылдсепп, известный по коллективу Untsakad.
По мнению режиссера картины Эрго Кульда, написанный Эдуардом Вильде в 1888 году рассказ «Невесты с изъяном“ поразительно хорошо гармонирует и с нашими днями. Вильде был впереди своего времени. Поддерживающий свободный брак, выступающий за права человека в целом и права женщин в частности и заостряющий внимание на толерантности писатель скорее был бы на своем месте в XXI веке, а не в XX.
„Юмор Эдуарда Вильде также вечен, но на фоне шуток он рассматривает серьезные темы, бывая очень критичным к обществу. Во времена, когда устроенный родителями брак был очень распространенной тенденцией, Вильде написал первое произведение, которое действует будто предвестник нового времени – в «Невестах с изъяном“ молодое поколение решительно выступает против родителей, чтобы самостоятельно решать свою судьбу“, – рассказал Кульд.
Предварительные показы будут идти в избранных кинотеатрах со 2 октября, а уже к пятнице 6 октября фильм появится в киноафишах по всей Эстонии.
Первый фильм по произведению «Невесты с изъяном“ (режиссеры – Йоханнес Лооп и Константин Мярска) был снят уже в 1929 году, и его приняли очень доброжелательно. В Базе данных эстонского кино указывается, что зрителям и критикам понравилось описание эстонского быта, поскольку обычно отечественные картины того времени просто копировали в этом аналогичные западные фильмы.
Юмореска Вильде вновь обрела широкую известность благодаря телеспектаклю «Невесты с изъяном“ в постановке Тоомаса Кирсса, который впервые был показан на ETV в новогоднюю ночь в 1989 году. В телеспектакле сыграли любимцы публики. В ролях невест выступили Гуйдо Кангур и Андрус Ваарик, а в ролях неугодных женихов – Аарне Юкскюла и Лембит Ульфсак.
Эрго Кульд считает, что для того, чтобы приблизить литературную классику к современной молодежи, нужны новые фильмы с новым поколением актеров. В новом фильме роли женихов из Мульгимаа играют известные актеры театра и кино Пяэру Оя и Каспар Велберг. В роли же молодых влюбленных выступают актриса театра «Ванемуйне“ Маарья Йоханна Мяги, удостоившаяся звания актрисы года за роль Кетерлин в трилогии «Аптекарь Мельхиор“, входящая в труппу Theatrum Мария Тереза Калмет, штатный артист театра «Ванемуйне“ Оскар Сеэман и актер Таллиннского городского театра Симо Андре Кадасту.
Сюжет художественного фильма «Невесты с изъяном“:
Не было, наверное, на свете более несговорчивого человека, чем эстонский крестьянин конца XIX века. А если он еще и мульк, то и вовсе тушите свет! Женские слезы и увещевания ему что с гуся вода. Именно такой человек – Март, который переехал из Мульгимаа в Ляэнемаа. Он никого не слушает и поступает так, как учил его делать отец. Даже судьбу своих детей Март решил за них – дочери Минна И Леэна выйдут замуж только за кузенов из Мульгимаа. Вздохи и жалобы девушек не имеют никакого значения. Ну и что, что их сердца бьются в унисон с Йоозепом и Юханом, молодыми людьми из Ляэнемаа. Но не стоит недооценивать силу любви! Если слова и увещевания не работают, то пора переходить к ухищрениям. Первоначальный план обвести женихов вокруг пальца по мере развития событий становится все более безумным, и Йоозеп с Юханом преображаются в девушек, чтобы раз и навсегда отвадить гостей из Мульгимаа.
„Невесты с изъяном“ Эдуарда Вильде вновь подтверждают талант народного писателя к созданию развлекательных сюжетов, но одновременно являются свидетельством новых времен, когда молодое поколение решительно противостоит старшему и хочет самостоятельно решать свою судьбу.
В фильме «Невесты с изъяном“ женихов из Мульгимаа играют Пяэру Оя (Энн) и Каспар Велберг (Яак), а роли молодых влюбленных исполняют Маарья Йоханна Мяги (Леэна), Оскар Сеэман (Йоозеп),Мария Тереза Калмет (Мийна) и Симо Андре Кадасту (Юхан). В прочих ролях: Харри Кырвитс(Микк, хозяин хутора Липувере), Тарво Вридолин (мельник), Меэлис Ряммельд (управляющий) и Марго Митт (корчмарь).
Режиссер и оператор фильма – Эрго Кульд, автор кинохитов «Отдыхающие“ и «Зима“. Продюсеры – Кристиан Таска из Taska Film («Отдыхающие“, «Зима“, «Встреча выпускников“, «Герои“) и Танель Таттер и Вейко Эскен из Apollo Film Productions («Зима“, «Отдыхающие“, «Аптекарь Мельхиор“, «Фильм старика“). Исполнительный продюсер фильма – Арто Саар; генеральный продюсер – Олев Стен Эрик Йыги. Автор сценария – Отт Килуск; художник – Анника Линдеманн; звукорежиссер – Лаури Лаагус; художник по гриму – Эгле Беэк; художник по костюмам – Кадри Вахар; композитор – Маргус Пылдсепп.