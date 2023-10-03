ФОТО | Звезды киноиндустрии собрались на премьеру экранизации рассказа Эдуарда Вильде „Неудачные невесты“

Не было, наверное, на свете более несговорчивого человека, чем эстонский крестьянин конца XIX века. А если он еще и мульк, то и вовсе тушите свет! Женские слезы и увещевания ему что с гуся вода. Именно такой человек – Март, который переехал из Мульгимаа в Ляэнемаа. Он никого не слушает и поступает так, как учил его делать отец. Даже судьбу своих детей Март решил за них – дочери Минна И Леэна выйдут замуж только за кузенов из Мульгимаа. Вздохи и жалобы девушек не имеют никакого значения. Ну и что, что их сердца бьются в унисон с Йоозепом и Юханом, молодыми людьми из Ляэнемаа. Но не стоит недооценивать силу любви! Если слова и увещевания не работают, то пора переходить к ухищрениям. Первоначальный план обвести женихов вокруг пальца по мере развития событий становится все более безумным, и Йоозеп с Юханом преображаются в девушек, чтобы раз и навсегда отвадить гостей из Мульгимаа.