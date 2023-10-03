Путь в политику закрыт? Майлис Репс рассказала, чем будет заниматься после окончания судебного процесса(4)
Сегодня в Харьюском уездном суде прошло очередное заседание по делу Майлис Репс - ее обвиняют в присвоении и мошенничестве на посту министра образования. Адвокат Репс Пауль Керес выразил надежду, что дело может завершиться оппортунитетом. Сама Репс рассказала ERR, чем она планирует заниматься после конца судебного процесса.
ERR поинтересовался у Репс, позволит ли оппортунитет ей вернуться в политику, на что экс-министр ответила, что не уверена, что она сама заинтересована в возвращении в политику, а также поделилась мыслями насчет будущих планов.
„Быть может, государственный сектор, быть может, моя академическая работа. Быть может, и работа учителем. Но вначале я точно не буду искать работу, потому что я с двумя маленькими детьми нахожусь на родительской зарплате как минимум еще год“, - прокомментировала Репс.
Про сегодняшнее судебное заседание Репс читайте подробнее здесь.