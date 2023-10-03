В Литве забеременела 11-летняя девочка

„В одном из литовских городков врачи сообщили о беременности девочки, которой 11 лет и 11 месяцев. Служба по защите прав детей отреагировала на это, была информирована полиция. Мы говорили с девочкой, с ее мамой, предоставили необходимую помощь – психологическую, социальную“, – сказала Delfi Скуодене. Она не сказала, располагали ли родители девочки какой-то информацией, только подчеркнула, что факт беременности установили врачи. По ее словам, сейчас начато расследование, обстоятельства выясняет полиция. Скуодене сказала, что, по предварительным данным, отец ребенка несовершеннолетний. По ее словам, семье девочки ранее оказывали помощь. Она призвала родителей говорить с детьми на все темы, слушать, что говорят дети. “Чтобы дети могли говорить с родителями о теле, половых вопросах, отношениях, дружбе. Родители, учителя – мы в ответе за подготовку детей ко взрослой жизни“, – подчеркнула она.