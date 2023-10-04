Слава Комиссаренко разводится с женой-вэбкамщицей после двух недель брака

На прошлой неделе в Сети разгорелся скандал, героиней которого стала 26-летняя Юлия Шашкова. На ней не так давно женился известный комик Слава Комиссаренко. Однако вскоре выяснилось, что раньше девушка, оказывается, работала вебкам-моделью.

„Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали, — признался Слава поклонникам. — Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется“.

Все ждали, чем закончится эта история: помиряться супруги или же разойдутся. И вот на концерте в Вене Слава со сцены рассказал, что принял решение развестись с Юлией. Также он грустно пошутил, что после этого неудачного опыта будет встречаться только с теми, кого знает давно, и лучше — с лицами мужского пола.

„Все, буду встречаться только с парнями — теми, которых знаю со школы“.