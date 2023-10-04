Шоубиз
04.10.2023, 10:15

Сергей Зверев раскрыл секрет молодости Пугачевой

 
Сергей Зверев
Сергей Зверев
ФОТО: Andrey 69 | Shutterstock

Шоумен и стилист Сергей Зверев заявил, что певица Алла Пугачева сохраняет молодость из-за отсутствия зависти.

Зверев уверил, что Пугачева никогда никому не завидует. Он считает это очень важным фактором в сохранении красоты. По его мнению, женщина быстро стареет, когда завидует другой. Он считает, что у подобных дам появляются второй подборок и “гусиные лапки“.

„У Аллы нет зависти, поэтому она в любом возрасте - красотка. Еще нельзя “чур-чурить“ (заниматься магией). Алла никогда этого не делала. Поэтому и выглядит шикарно“, - заключил шоумен.

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