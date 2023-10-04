Почему Нина и Шурик расстались — раскрываем тайны „Кавказской пленницы“: три версии и неожиданная разгадка

А в „Кавказской пленнице...“ главный герой приезжает в горы в этнографическую экспедицию – собирает народные традиции, легенды, обряды, тосты. В такую экспедицию мог отправиться студент филологического или исторического вуза. Значит, получается, это два разных Шурика – хоть и очень похожих, и у этого Шурика нет невесты Лиды.

Да, Шурик в исполнении Александра Демьяненко очень похож на того, которого мы видели в «Операции „Ы“. Но – вспомните! – там он учился в политехническом институте. Во всяком случае, конспект, который они с Лидой самозабвенно изучали, – по электротехнике и сопромату: это можно разглядеть в тетради.

Дело в том, что Нина для честного и порядочного Шурика – просто симпатичная девушка, тогда как Лиду он по-настоящему любит и не собирается ей изменять.

Она, бесспорно, прелестна: поет и танцует модный твист, ходит в походы, храбро карабкается на скалы… Да еще и спасает недотепу Шурика, когда он падает в реку. Да, в такую девушку сложно не влюбиться. И Шурик даже начинает флиртовать с ней. Но – ограничивается легким флиртом и единственным поцелуем.

Вспомните – в предыдущем фильме, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика“, главные герой влюбляется в студентку Лиду. И очень даже уверенно обозначает свои намерения, решительно целуя девушку в ее квартире. Отправившись на каникулы в горы, Шурик знакомится с Ниной.

Мы видим, как в последних кадрах молодые люди расстаются. И понятно, что вряд ли встретятся снова. Почему? Почему Шурик не проявил настойчивость, не поехал вместе с Ниной, не закрепил свой статус – если не жениха, то близкого друга?

Финал всенародно любимой комедии Леонида Гайдая „Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика“ многим зрителям кажется странным. Казалось бы – познакомился с очаровательной девушкой, «спортсменкой, комсомолкой и просто красавицей“ Ниной. Спас ее из плена, проявив отвагу и находчивость. Между ними – явная взаимная симпатия, которая может со временем перерасти в более серьезное чувство. Но…

Тогда почему же он не стал продолжать отношения с Ниной – ведь она ему очень понравилась? Видимо, что-то пошло не так. Может быть, Нина так и не смогла ему простить пусть и невольного – но все же участия в ее похищении.

А может быть, они просто не могут быть парой – Нина очень уж амбициозна и самостоятельна, она стремится получить образование и добиться успеха в жизни, и в ее планы не входит роман с парнем из другого города.

Версия 3 – Нина сразу „задвинула“ Шурика во френдзону

У Нины – строгое кавказское воспитание. Она видит, что очень нравится Шурику, но не дает ему никакого повода для серьезных надежд. Немного невинного флирта – это пожалуйста: и песенку споет, и глазками постреляет, и станцует. Но на единственный поцелуй Шурика Нина отвечает пощечиной.

Если бы в ее сердце были нежные чувства к нему – она бы отреагировала иначе. А значит, участь Шурика – быть только другом. Возможно, они даже будут переписываться некоторое время. По-дружески. Пока Нина не влюбится в кого-нибудь по-настоящему. Или пока родные не выдадут ее замуж – по кавказским обычаям.

А теперь – не выдумка, а правда. У фильма «Кавказская пленница...“ должно было быть продолжение. О том, как Шурик и Нина вновь встречаются в горном селе и разоблачают преступников – Труса, Балбеса и Бывалого, а также товарища Саахова. То есть ни о каком расставании речь не идет – оно временно.

Только вот никакого продолжения так и не последовало, хотя сценарий был написан. А зрителям каждый раз очень жаль, что красавица Нина и симпатичный недотепа Шурик вот так прощаются в конце фильма – хочется, чтобы они были вместе.