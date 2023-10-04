Тбилисский государственный театр имени Грибоедова в октябре порадует жителей Эстонии двумя спектаклями
С 23 октября по 27 октября 2023 года в Таллинне, Кохтла-Ярве и Нарве пройдут гастроли легендарного Тбилисского государственного театра имени Грибоедова из Грузии.
Старейшему театру — Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру им. А.С. Грибоедова уже более 175 лет. Театр был основан в 1845 г. наместником Кавказа графом М.С. Воронцовым. Датой рождения театра принято считать 20 сентября 1845 г. В дирекцию театра тогда входил известный грузинский поэт Александр Чавчавадзе, дочь которого Нино была женой А.С. Грибоедова.
Грибоедовский сегодня – это театральный бренд, коллектив с серьезной репутацией и громким именем. Пригласить его на гастроли считают за честь лучшие фестивали и театры мира. Достаточно сказать, что сегодня театр им. Грибоедова является самым посещаемым театром Грузии и лидером по количеству гастролей в стране.
Сегодня театром руководит Автандил Варсимашвили — режиссер новой современной формации с острым чувством современности, творчество которого не раз отмечалось премиями. Творческий почерк Автандила Варсимашвили хорошо известен в Эстонии. В 2014 году Автандил поставил в Тарту романтический спектакль «Люблю! Люблю! Люблю!“
В октябре Театр имени Грибоедова представит в Эстонии два спектакля!
Спектакль «НЕ ГОРЮЙ!“
«Данелиада“ в двух актах
23.10.2023, 19.00
Таллинн, Центр Русской Культуры
24.10.2023, 19-00
Кохтла-Ярве, Центр Культур Кохтла-Ярве
26.10.2023, 19-00
Нарва, Дом культуры Ругодив
Автор инсценировки и режиссер-постановщик – Автандил Варсимашвили, лауреат Государственной премии Грузии, лауреат премии им. К. Марджанишвили. Варсимашвили посвятил спектакль своим друзьям – режиссеру Георгию Данелия, драматургу Резо Габриадзе и композитору Гие Канчели, создателям культовых фильмов, любимых многими поколениями зрителей.
Музыкальная комедия «Не горюй!“ – это лирическая вариация по мотивам одноименного легендарного фильма, ностальгический микст, художественный поклон авторам киношедевров. „Не горюй!“ – комедийно-драматический художественный фильм, снятый Данелия в 1969 году. Картина представляет собой вольную экранизацию романа французского писателя Клода Тилье „Мой дядя Бенжамен“, перенесенную в Грузию конца XIX - начала XX века. Главные роли в культовой комедии исполнили Вахтанг Кикабидзе, Серго Закариадзе, Софико Чиаурели, Евгений Леонов, Анастасия Вертинская и Фрунзик Мкртчян.
В «данелиаде“ Грибоедовского театра гармонично соединились добрый юмор, светлая печаль, радость жизни, свойственные всем картинам Георгия Данелия, и динамика, яркий сценический монтаж и пронзительность атмосферы, столь характерные для авторской манеры А. Варсимашвили.
Спектакль «АЛЛЕИ ЛЮБВИ ( И.БУНИН )“
Роковые истории в двух актах
25.10.2023, 19.00
Таллинн, Центр Русской Культуры
27.10.2023, 19-00
Нарва, Дом культуры Ругодив
Автор сценической версии и режиссер-постановщик – Автандил Варсимашвили, лауреат Государственной премии Грузии, лауреат премии им. К. Марджанишвили.
Это самая первая постановка по произведениям И.А. Бунина на грузинской сцене. В основу спектакля легли рассказы «В Париже“, «Муза“, «Руся“, «Солнечный удар“, «Мадрид“, «Визитные карточки“, «Пароход «Саратов“, «Темные аллеи“, «Кавказ“.
«Роковые истории“ Автандила Варсимашвили – это театральная симфония нескольких историй любви, утонченная и страстная. И даже если история несчастливая и трагическая, роковая и мгновенная, мы понимаем, что любовь – это самое сильное, самое прекрасное переживание, которое только может испытать человек в своей жизни.
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