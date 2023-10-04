Тбилисский государственный театр имени Грибоедова в октябре порадует жителей Эстонии двумя спектаклями

Старейшему театру — Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру им. А.С. Грибоедова уже более 175 лет. Театр был основан в 1845 г. наместником Кавказа графом М.С. Воронцовым. Датой рождения театра принято считать 20 сентября 1845 г. В дирекцию театра тогда входил известный грузинский поэт Александр Чавчавадзе, дочь которого Нино была женой А.С. Грибоедова.



Грибоедовский сегодня – это театральный бренд, коллектив с серьезной репутацией и громким именем. Пригласить его на гастроли считают за честь лучшие фестивали и театры мира. Достаточно сказать, что сегодня театр им. Грибоедова является самым посещаемым театром Грузии и лидером по количеству гастролей в стране.



Сегодня театром руководит Автандил Варсимашвили — режиссер новой современной формации с острым чувством современности, творчество которого не раз отмечалось премиями. Творческий почерк Автандила Варсимашвили хорошо известен в Эстонии. В 2014 году Автандил поставил в Тарту романтический спектакль «Люблю! Люблю! Люблю!“