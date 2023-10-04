Ирина Шейк в прошлом: Тома Брэди застали за флиртом с Ким Кардашьян

Инсайдеры издания TMZ утверждают, что телезвезда и спортсмен постоянно переглядывались и много смеялись во время “весёлого и кокетливого“ разговора. В июне этого года СМИ писали о возможной интрижке между звездами. Тогда бывшего супруга модели Жизель Бюндхен несколько раз видели в компании Кардашьян. Однако спустя некоторое время источники опровергли их роман. Информаторы утверждали, что на самом деле Ким и Том просто хорошие старые друзья.

Слухи сошли на нет, когда Брэди начали замечать в компании модели Ирины Шейк. Папарацци ловили их на прогулках, свиданиях и в отеле. Некоторые инсайдеры даже говорили, что Ким шутила, что Шейк “подбирает ее мужчин“. Кардашьян намекнула на предполагаемый роман супермодели и ее бывшего супруга Канье Уэста. Некоторые считают, что Брэди не ищет серьезных отношений. Спортсмен занят воспитанием детей и карьерой. Инсайдеры говорят, что он думает, что “в его жизни будет еще много супермоделей“.

Такого же мнения придерживается и Кардашьян. В одном из интервью она заявляла, что ей сложно строить новые отношения. Ким не готова к серьезному роману, так как сфокусирована на воспитании детей и развитии бизнеса. Однако ходят слухи, что теледива уже некоторое время встречается с неким мужчиной, личность которого неизвестна. У Кардашьян четверо детей от Канье Уэста, а Брэди воспитывает двух от Жизель Бюндхен.

Недавно инсайдеры утверждали, что телезвезда закрутила роман с другим спортсменом. Ким проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. Источники писали, что спортсмен и модель сблизились в последнее время и часто видятся. Впервые пару заметили еще в мае этого года.