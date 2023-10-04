Пропавший Игорь Крутой прервал молчание и удивил поклонников

Однако поклонники принялись обсуждать не саму встречу, а её участников. Дело в том, что Игорь Крутой заметно похудел, он больше не похож на самого себя. В Сети предполагают, что он мог столкнуться с каким-то заболеванием. Однако нельзя забывать о возрасте композитора - летом ему исполнилось уже 69 лет. В день рождения музыкант делился с подписчиками новым видео, и уже тогда была очевидна его непривычная худоба.