Ольга Бузова описала мужчину своей мечты

Бузова развеяла все подозрения и честно призналась: на данный момент она не состоит в отношениях. И хотя главным приоритетом пока что являются работа и творчество, на ухаживания, к счастью, время тоже припасено. И, оказывается, Оля — завидная девушка, ведь, по ее собственным словам, поклонников у нее толпы. Видимо, именно этим и объясняется блеск в ее глазах, который так и кричит: певица счастлива!

„Это (работа и творчество. — Прим. ред.) не мешает принимать ухаживания и ощущать симпатию от огромного количества молодых людей, — признаётся Бузова. — То есть я прям такая: “Ого, а так раньше можно было? Раньше можно было всех посмотреть, со всеми пообщаться, чтобы какой-то анализ провести?“

Кстати, о мужчинах. Оказывается, в кино-клипе на трек «Позови“ Бузова визуализировала своего идеального мужчину и — внимание: спойлер! — ее идеальный избранник не какой-нибудь там блогер, спортсмен или коллега по шоу-бизнесу, а умный и красивый бизнесмен и меценат (в музыкальном видео его сыграл актер Стас Бондаренко).