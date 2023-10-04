Даню Милохина призвали в армию РФ, но он туда не собирается
Покинувшего Россию блогера Даню Милохина официально призвали на службу в ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Telegram-канала, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была направлена повестка в армию.
Находившийся дома в момент визита, предположительно, работников военного комиссариата, отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку. Он заявил, что сын находится за пределами России. Доставившие повестку граждане ушли, но предупредили, что вернутся, отмечает Mash.
Однако сам Тюленев опроверг эту информацию. Он заявил, что к нему и тем более к его приёмному сыну никто не приходил. Он объяснил, что последний раз его навещали в середине сентября. Тогда к звезде приезжали трое участковых, но дома не застали. На тот момент тиктокер уже улетел в Дубай. „Пришли, взяли объяснения, где он находится. Мы также, как и вам, сказали, что находится в Дубае. Вот и все. Больше никто не приходил“, — подчеркнул Тюленев.
Приёмный отец блогера опроверг, что сотрудники военкомата Анапы навещали семью в октябре.