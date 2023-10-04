Даню Милохина призвали в армию РФ, но он туда не собирается

Однако сам Тюленев опроверг эту информацию. Он заявил, что к нему и тем более к его приёмному сыну никто не приходил. Он объяснил, что последний раз его навещали в середине сентября. Тогда к звезде приезжали трое участковых, но дома не застали. На тот момент тиктокер уже улетел в Дубай. „Пришли, взяли объяснения, где он находится. Мы также, как и вам, сказали, что находится в Дубае. Вот и все. Больше никто не приходил“, — подчеркнул Тюленев.