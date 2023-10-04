Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы

Но самые ранимые подписчики звезды моментально оскорбились и написали заявление в полицию. Задрав ногу, Волочкова якобы осквернила символ воинской славы России: самолёт Ла-5 использовался во время Второй мировой войны. Правда, настоящий, а не макет у киностудии, где и снялась Анастасия.

„Докопались до фотографии, которая была сделана на „Мосфильме“. Я сфотографировалась у бутафорского самолета. Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну. Я Россию прославляла на всех мировых сценах. Мой патриотизм в том, что я 20 лет бесплатно всех зрителей приглашаю на свои выступления, меня дети знают в лицо, любят меня“, — недоумевает Волочкова.