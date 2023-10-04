Анастасии Волочковой грозит до 3 лет тюрьмы за осквернение символов воинской славы(7)
Анастасия Волочкова опубликовала фото на фоне советского истребителя. На снимке балерина безалаберно закинула ногу на объект, считающийся памятником воинской славы. Теперь артистке грозит до трех лет лишения свободы, — предполагает "СтарХит".
«Ни дня без движухи“, — написала 47-летняя Анастасия Волочкова в личном блоге и закрыла комментарии к публикации.
Но самые ранимые подписчики звезды моментально оскорбились и написали заявление в полицию. Задрав ногу, Волочкова якобы осквернила символ воинской славы России: самолёт Ла-5 использовался во время Второй мировой войны. Правда, настоящий, а не макет у киностудии, где и снялась Анастасия.
„Докопались до фотографии, которая была сделана на „Мосфильме“. Я сфотографировалась у бутафорского самолета. Вид моей ноги и моего тела возбудил всю страну. Я Россию прославляла на всех мировых сценах. Мой патриотизм в том, что я 20 лет бесплатно всех зрителей приглашаю на свои выступления, меня дети знают в лицо, любят меня“, — недоумевает Волочкова.