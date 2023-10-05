В Таллинне впервые выступит композитор и пианист Антон Батагов

Избранные письма Сергея Рахманинова





"В октябре 2012 года я посетил могилу Рахманинова. Он похоронен на кладбище Кенсико в деревне Валгалла, в получасе езды от Нью-Йорка. Кладбище окружено живописными горами, ухоженными домами, ухоженными газонами, идиллическими озерами и ручьями. Рахманинов похоронен среди актеров, писателей, политиков, военных и деловых людей, а также «простых смертных“ со всего мира – американцев, русских, эстонцев, китайцев...



Великий музыкант, услышавший вселенную как могучее, бескрайнее пространство, звучащее звуками колоколов одновременно и трагическими, и торжествующими, Рахманинов покинул Россию и стал частью совершенно иного мира... Стоя у его могилы, я нашел это пространство резонирует внутри меня. Вернувшись домой, я начал писать фортепианный цикл. В этом цикле Рахманинов пишет письма композиторам-постмодернистам. Сам Рахманинов был антимодернистом. Он не был революционером, никогда не «опередил свое время“ и не боялся выглядеть старомодным.



На первый взгляд может показаться, что он не оказал никакого влияния на композиторов конца XX — начала XXI века. Тем не менее, его невидимое, волшебное присутствие действительно можно услышать в музыке некоторых композиторов, в том числе так называемых «современных классических“ композиторов и рок-музыкантов.



Точно так же, когда я слышу бесконечные мелодии Рахманинова, развивающиеся из очень короткого мотива буквально в две-три ноты, слово «минимализм“ едва не слетает с моего языка. Однако эти связи настолько тонки и неочевидны, что мне не хотелось бы притуплять их, ссылаясь на музыковедческие термины. Таким образом, Рахманинов обращается к композиторам, которые придут после него.



Среди композиторов своего времени он не нашел восприимчивой публики, что, возможно, неудивительно, учитывая авангардные эксперименты, поглощавшие музыкальный мир того времени. Поколение, последовавшее за Рахманиновым, по сути, продолжило путь авангарда. Однако Рахманинов заглядывал еще дальше вперед, принимая во внимание тех, с кем он желал поговорить по душам. Мы давно привыкли к тому, что как старинная музыка, так и классическая музыка используются в качестве строительного материала для новых композиций.



Время бежит быстро, и мы уже находимся на следующем витке спирали. Музыка, написанная совсем недавно, сама становится материалом для сегодняшней медитации. В этом процессе нет котировок; в машине времени есть только стилистические путешествия. Витки этой спирали резонируют друг с другом, и мы слышим звуки, которые они издают".



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