В Таллинне впервые выступит композитор и пианист Антон Батагов
Уникальная серия музыкальных произведений "Избранные письма Сергея Рахманинова“, одно из которых является особенным музыкальным письмом эстонскому композитору Арво Пярту, теперь прозвучат и в Таллинне! 12 ноября в церкви Яани выступит Антон Батагов.
Антон Батагов – одна из самых значительных и культовых фигур в мире новой классики. Его альбомы, концерты и премьеры сочинений каждый раз становятся знаковыми событиями. Он играет на главных мировых сценах, сочиняет музыку на тексты Даниила Хармса и Кассии Константинопольской, Александра Пушкина и Эмили Бронте, Джона Донна и древних буддийских мастеров – и, конечно, музыку для фортепиано соло.
Антон Батагов — один из ключевых исполнителей Филипа Гласса. Он гастролировал по всему миру с Глассом почти десять лет. Его «глассовские“ альбомы - «The Complete Piano Etudes“, «Prophecies“ (фортепианные аранжировки Батагова сцен из «Einstein on the Beach“ и «Koyaanisqatsi“ ), музыка из «Hours“ и «Distant Figure“ (композиции, написанные Филипом Глассом специально для Антона Батагова) - получили признание критиков, тысячи продаж и миллионы прослушиваний.
Его дебютный компакт-диск, 160-минутная запись песни Мессиана Vingt Hies sur l'Enfant Jesus (1990), стал большой сенсацией. Три года спустя известный американский критик Ричард Костеланец охарактеризовал двойной альбом Батагова «Искусства фуги“ Баха в 1993 году как «самую ошеломляющую интерпретацию Баха со времен Гленна Гульда“.
Как композитор Батагов обладает своим неповторимым голосом. Постминималистский язык его композиций уходит корнями в гармонический и ритмический рисунок русских церковных колоколов, смешанный с духом буддийской философии, динамичным пульсом раннего советского авангарда и неувядающей энергией прогрессивного рока. В его дискографии более 50 альбомов. Батагов также является автором нескольких саундтреков к фильмам и оригинальной музыки для многочисленных телеканалов.
С 1997 по 2009 год Батагов прекратил концертную деятельность, сосредоточившись на звукозаписывающей работе. С 2009 года исполняет серию уникальных сольных фортепианных программ. В его репертуаре современная классика и великие композиторы прошлого. Наряду с музыкой Джона Кейджа, Мортона Фельдмана, Филипа Гласса и Майкла Наймана Батагов исполняет Баха, Пахельбеля, старинную английскую музыку, Моцарта, Шуберта, Дебюсси и многих других композиторов, а также собственные многочисленные фортепианные сочинения.
До марта 2022 года Батагов совмещал свое пребывание в Москве и Нью-Йорке. Выступал в Бруклинской музыкальной академии (Нью-Йорк) и Большом зале Московской консерватории, Джордан-холле (Бостон) и Московском международном Доме музыки, концертном зале Бинга (Пало-Альто, Калифорния) и Большом зале Московской консерватории, в Петербургской, Эльбской (Гамбург), Берлинской и Парижской филармониях, в Большом зале Московской консерватории, Королевском театре (Парма, Италия), Palau de la Música Catalana (Барселона) и многих других концертных залах мира.
Музыкант покинул Россию в марте 2022 года.
Избранные письма Сергея Рахманинова
"В октябре 2012 года я посетил могилу Рахманинова. Он похоронен на кладбище Кенсико в деревне Валгалла, в получасе езды от Нью-Йорка. Кладбище окружено живописными горами, ухоженными домами, ухоженными газонами, идиллическими озерами и ручьями. Рахманинов похоронен среди актеров, писателей, политиков, военных и деловых людей, а также «простых смертных“ со всего мира – американцев, русских, эстонцев, китайцев...
Великий музыкант, услышавший вселенную как могучее, бескрайнее пространство, звучащее звуками колоколов одновременно и трагическими, и торжествующими, Рахманинов покинул Россию и стал частью совершенно иного мира... Стоя у его могилы, я нашел это пространство резонирует внутри меня. Вернувшись домой, я начал писать фортепианный цикл. В этом цикле Рахманинов пишет письма композиторам-постмодернистам. Сам Рахманинов был антимодернистом. Он не был революционером, никогда не «опередил свое время“ и не боялся выглядеть старомодным.
На первый взгляд может показаться, что он не оказал никакого влияния на композиторов конца XX — начала XXI века. Тем не менее, его невидимое, волшебное присутствие действительно можно услышать в музыке некоторых композиторов, в том числе так называемых «современных классических“ композиторов и рок-музыкантов.
Точно так же, когда я слышу бесконечные мелодии Рахманинова, развивающиеся из очень короткого мотива буквально в две-три ноты, слово «минимализм“ едва не слетает с моего языка. Однако эти связи настолько тонки и неочевидны, что мне не хотелось бы притуплять их, ссылаясь на музыковедческие термины. Таким образом, Рахманинов обращается к композиторам, которые придут после него.
Среди композиторов своего времени он не нашел восприимчивой публики, что, возможно, неудивительно, учитывая авангардные эксперименты, поглощавшие музыкальный мир того времени. Поколение, последовавшее за Рахманиновым, по сути, продолжило путь авангарда. Однако Рахманинов заглядывал еще дальше вперед, принимая во внимание тех, с кем он желал поговорить по душам. Мы давно привыкли к тому, что как старинная музыка, так и классическая музыка используются в качестве строительного материала для новых композиций.
Время бежит быстро, и мы уже находимся на следующем витке спирали. Музыка, написанная совсем недавно, сама становится материалом для сегодняшней медитации. В этом процессе нет котировок; в машине времени есть только стилистические путешествия. Витки этой спирали резонируют друг с другом, и мы слышим звуки, которые они издают".
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