Уменьшившая грудь Кристина Пяртельпоэг снова легла под нож. На какие операции решилась на этот раз?(5)
Уменьшившая грудь блогер Кристина Пяртельпоэг после долгой паузы решила снова лечь под нож хирурга - и все во имя красоты. 29-летняя девушка раскрыла, что за один раз прошла сразу три процедуры пластической хирургии.
Пяртельпоэг раскрыла, что в середине сентября решилась на пластику живота, а также на липосакцию боков и подбородка. Еще с весны она активно ходила на тренировки и следила за своим питанием, но посчитала, что эти процедуры нужны ей, чтобы завершить свое преображение.
Так как мы имеем дело с блогером, которая отметила проводившую операцию клинику Health Clinic в каждом своем посте и сторис в Instagram, то можно предположить, что Пяртельпоэг сделали пластику и липосакцию по специальной цене. Согласно ценнику клиники пластической хирургии, пластика живота с липосакцией боков стоит 5290 евро, а цены на липосакцию подбородка начинаются с 1590 евро.
Ранее блогерша рассказала, как сэкономила тысячи евро, оплатив уменьшение груди с помощью Больничной кассы.