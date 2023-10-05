Уменьшившая грудь Кристина Пяртельпоэг снова легла под нож. На какие операции решилась на этот раз?

Пяртельпоэг раскрыла, что в середине сентября решилась на пластику живота, а также на липосакцию боков и подбородка. Еще с весны она активно ходила на тренировки и следила за своим питанием, но посчитала, что эти процедуры нужны ей, чтобы завершить свое преображение.