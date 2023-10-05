ГЛАМУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ | Таллинн сотрясался: в самом центре столицы прошла ослепительная вечеринка

Tанцевальный рай special WHITE PARTY объединяет гостей вечеринки музыкой и радостью танца. В этом году мы внесли инновации, чтобы удовлетворить разнообразные вкусы каждого гостя.

Событие прошло на двух этажах, где развернулись две сцены и два танцпола.

На одной из сцен виртуозно сводила треки известная эстонская диджей, завоевавшая клубы Ибицы и Лондона - DJ Janika Tenn, радуя гостей Хаус музыкой и даря невероятное восхождение в мир безудержного танцевального восторга.

На второй сцене выступали наши незаменимые резиденты - DJ Bell и DJ Peterson, заряжая всех любимыми русскими треками.

Неожиданным сюрпризом для всех стало выступление группы DON ULVIK, которая принесла с собой удивительное звучание электронной рок-музыки, исполняя ее на необычных музыкальных инструментах и сопровождая шоу с потрясающим УФ-активным эффектом на сцене. Это было поистине фантастическим перформансом!

Очаровательные феи go-go добавили феерии вечеру своими экстравагантными выступлениями, придавая ночи еще большую волшебную атмосферу.

Special WHITE PARTY был настоящим феерическим праздником, полным сюрпризов и спецэффектов. Вечер украшали белоснежные воздушные шары и оригинальные украшения, а также наши великолепные гости, пришедшие в белых нарядах, создавая потрясающий облик этой ночи.

Мы благодарим каждого из вас, кто присоединился к нам в эту ночь, и сделал этот вечер поистине незабываемым. Special WHITE PARTY стал не просто мероприятием, а настоящей традицией, и мы не можем дождаться следующего года, чтобы встретиться с вами снова и создать еще больше магии и веселья.

Следите за нашими обновлениями, и до скорой встречи на танцполе!

Вечеринки "Танцевальный рай" – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!