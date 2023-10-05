„Жизнь стала хуже — ты не ешь, не спишь, не гуляешь“: у Руслана Белого родилась дочь в Испании

Руслан Белый обосновался в Испании. Именно там супруга родила ему первенца. «Мы приехали, прописались, по прописке получили страховку. Жена лежала в госучреждении“, — рассказал юморист.

За границей комик много работает: выступает, придумывает идеи для новых шоу, гастролирует с турами. После появления наследницы у Руслана совсем не осталось времени на себя.

„Жизнь стала хуже — ты не ешь, не спишь, не гуляешь, — улыбается 43-летний артист. — Конечно, это все тяжело. Ты испытываешь счастье, но оно такое короткое, потому что ребенок обосрался, его нужно кормить. Все пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто все ради ребенка“.

Малышку назвали Робертой. К слову, Белый мечтал именно о дочери. «Год поживем и попробуем получить испанский паспорт“, — отметил Белый в разговоре с Ириной Шихман в шоу «А поговорить?“