Концы в воду! Ирина Шейк рассталась с обоими бойфрендами

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться весной 2015 года, а в марте 2017 года у них родилась дочь Лея. В 2019 году пара распалась после четырех лет совместной жизни.

В начале лета в таблоидах появилась информация о том, что Шейк начала встречаться с бывшим мужем модели Жизель Бюндхен, футболистом Томом Брэди. С тех пор пара неоднократно попадала в объективы папарацци.

Ирина и Том даже съездили вместе с дочкой в Италию, где их сфотографировали в объятиях друг друга, хотя тогда роман модели с Томом был в самом разгаре. Тогда СМИ сообщали, что актер пытался вернуть к себе расположение Шейк, приревновав ее к новому мужчине.

Однако Купер, кажется, решил отпустить бывшую возлюбленную: по данным Page Six, Брэдли был замечен с политиком Хумой Абедин. Пара была вместе в течение нескольких месяцев в 2022 году.

А Том Брэди, которого, как сообщалось ранее, встретился на аукционе с Ким Кардашьян, где звёзды боролись за одну и ту же картину. По данным TMZ, делая ставки, Ким и Том смеялись и неотрывно смотрели друг на друга. Все это было «очень весело и кокетливо“, сообщили источники.