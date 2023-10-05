Анна Семенович подхватила "скотскую" болезнь

„Это острое бактериальное кишечное заболевание называется „иерсиниоз“, — рассказала Анна поклонникам. — Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот, реже — домашних животных: кошек, собак. Основные пути передачи инфекции — фекально-оральный и пищевой“.

Заразиться можно, если, к примеру, есть непрожаренную свинину, не мыть руки после приготовления сырого мяса, пить зараженное молоко или воду“.

Певица недоумевает, где и как она могла подцепить инфекция. «Я не ем сырое мясо. Впереди — долгое лечение антибиотиком и еще кучей таблеток“.