Шоубиз
05.10.2023, 13:30

Анна Семенович подхватила "скотскую" болезнь

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Анна Семенович
Анна Семенович
ФОТО: Youtube

У Анны Семенович отпуск начинается 8 октября, однако певица расстроена. Накануне она где-то заразилась довольно редкой инфекцией и сейчас проходит строгий курс лечения, — сочувствует Womanhit.

„Это острое бактериальное кишечное заболевание называется „иерсиниоз“, — рассказала Анна поклонникам. — Чаще всего бактерия поражает грызунов, свиней и крупный рогатый скот, реже — домашних животных: кошек, собак. Основные пути передачи инфекции — фекально-оральный и пищевой“.

Заразиться можно, если, к примеру, есть непрожаренную свинину, не мыть руки после приготовления сырого мяса, пить зараженное молоко или воду“.

Певица недоумевает, где и как она могла подцепить инфекция. «Я не ем сырое мясо. Впереди — долгое лечение антибиотиком и еще кучей таблеток“.

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