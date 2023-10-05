Кевина Спейси госпитализировали в Узбекистане

Как сообщило издание The Sun со ссылкой на близкого Спейси человека, в госпитале врачи оказали высокому гостю первую помощь. А сразу после чего, чтобы исключить какие-то неприятные сюрпризы, провели весь спектр процедур, включая МРТ.

Напомним, сейчас в жизни актера началась светлая полоса. Ведь почти пять лет шли судебные разбирательства, связанные с сексуальными домогательствами. Сразу несколько молодых мужчин обвинили актера в непотребном поведении. За то время, что шли суды, карьера Спейси была практически похоронена. Однако спустя пять лет суд присяжных признал актера невиновным по всем вменяемым ему обвинениям, и актёр долго обнимал своих адвокатов. Остаётся надеяться, что адвокаты не посчитают непотребным поведением уже это.