Подселиться не хотите? Мужчина из Таллинна предлагает бесплатно пожить в его квартире, но есть нюансы...

Шутка или нет, но в социальной сети Facebook появилось необычное объявление о поиске сожительницы: "Настали смутные и тяжелые времена, как финансово, так и морально. Засим хочу предложить экспериментальный вариант. У меня однушка, могу подселить к себе порядочную, чистоплотную девушку. Без каких либо намеков на отношения. Просто жить, и делить оплату за коммуналку вместе", - пишет некий Борис в своем объявлении.

В квартире имеется большая кровать, которую вам придется делить с хозяином квартиры, однако по уверению хозяина - "Мешать друг другу не будем,есть разные одеяла и подушки". Для вашего удобства предлагается также быстрый интернет, душ, ванна, отдельная посуда и даже мультиварка для готовки. Партия соседства обещает быть интересной и беззаботной. Если вы готовы на такой эксперимент, то, возможно, это объявление для вас?