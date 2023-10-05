Сергей Жигунов кратко, но язвительно "прошелся" по новым "Гардемаринам"

У Дружининой и Жигунова давняя неприязнь. Возможно, она связана с тем, что Жигунов занял в фильме роль, которую Дружинина планировала отдать собственному сыну.

В первых "Гардемаринах", правда, Жигунов "лишился голоса": дублировал его Олег Меньшиков. Произошло это по уважительной причине: Сергей получил травму и лежал в больнице. Впоследствии он похвалил Меньшикова за точность передачи его голоса: "Иногда казалось, что это я говорю". Но история продолжилась и в продолжении — уже без объяснений вместо Жигунова говорил Александр Домогаров.

Актёр и режиссёр не сошлись не только характерами, но и взглядами на образ гардемарина. Дружинина заявила, что единолично "создала“ образ Саши Белова. В ответ на это Жигунов язвительно заявил, что готов снять свое имя с титров в пользу режиссёра. Дружинина в долгу не осталась: „Я не знаю Сергея Жигунова. Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!“

Сложно было ожидать, что Сергей примет гардемаринов-пенсионеров с восторгов. Впрочем, он оказался не очень красноречив. „В последние дни звонит много прессы по поводу премьеры «Гардемаринов“ с вопросом, что я по этому поводу думаю? Отвечаю сразу всем: 1. Я вообще про это не думаю. 2. Уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться“, — заявил Жигунов.