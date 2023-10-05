05.10.2023, 16:56
Лада Дэнс впервые после ДТП появилась на публике
ФОТО: Kuvatõmmis
После серьезного ДТП певица Лада Дэнс больше месяца ходила на лечебную физкультуру и другие процедуры. Спустя два месяца после аварии она смогла вернуться к светской жизни. Артистка призналась, что готова выступать на сцене даже стоя на костылях.
„На сцене я и с костылями выступаю. Это не первый раз в моей жизни, к сожалению“, — сообщила Лада Дэнс.
На концертной площадке Live Арена певица появилась в хорошей форме и без костылей.
Ранее сообщалось, что Лада Дэнс попала в аварию в Подольске. Произошло столкновение трех машин. В результате происшествия певица получила черепно-мозговую травму. После того, как Лада вышла на публику, пользователи Сети заподозрили ее в обмане, люди не поверили в такое быстрое восстановление певицы.