NOËP выпустит музыкальную композицию в честь Культурной столицы Европы Тарту 2024

Город Тарту со всей Южной Эстонией будет носить в следующем году титул культурной столицы Европы. NOËP выпустит песню 13 октября и представит ее публике 19 октября в Тарту ровно за сто дней до церемонии открытия года Культурной столицы Европы. Более чем 350 проектов и около тысячи мероприятий, которые войдут в программу Тарту 2024, будут представлены посредством представления «Сто ночей и дней до Искусства Выживания“. Прямую трансляцию представления и премьеры песни будет вести телеканал ETV.

„Песня „Young Blood City“ рассказывает о мыслях и ностальгии о доме. Я не родился в Тарту, но пою о своих чувствах ко всей Эстонии“, сказал Андрес Кыппер. «Тарту известен как университетский город, где население в среднем моложе. Юношеский азарт и молодая кровь являются хорошей основой для быстрого развития и инноваций. Точно так же Эстония, как молодое государство, имеет такой же потенциал и стремление проявить себя“, сказал Кыппер.

По словам продюсера Тарту 2024 Кати Тихкан, эта музыкальная композиция будет сопровождать культурную столицу на протяжении всего следующего года и рассказывать о главной идее Тарту 2024 «Искусство выживания“, то есть как выжить в Тарту. “Мы не просто небольшой постсоветский городок на границе с Европой, Тарту для нас как целая планета“, добавила она.

NOËP написал и продюсировал этот трек вместе с Клиффордом Гойло, родом с карибского острова Кюрасао. В прошлом Гойло сотрудничал, например, с Лийсом Лемсалу, Оттом Лепландом, Даниэлем Леви и Данелем Пандре. На международной арене деятельность Гойло также довольно широка и включает в себя сотрудничество от Леди Гаги до солиста группы Korn Джонатана Дэвиса.

На мероприятии анонсирования программы Тарту 2024 помимо NOËP выступят также Алика Милова, Мари Калкун, Марис Пихлап, спортсмены-экстремалы, акробаты, танцоры и многие другие, чье творчество сольется в единое представление, рассказывающее о проектах культурной столицы, которые пройдут в Тарту и Южной Эстонии.