Успенская продемонстрировала тело после операции у Хайдарова: "Меня можно резать как баранину"

Успенская поведала, что Хайдаров нарушил договоренности, которые они обговаривали перед хирургическим вмешательством. По словам певицы, вместо того, чтобы сделать ей только липосакцию рук и живота, он изменил и ее ягодицы.

„Семь часов я была под наркозом. Он увидел, что у меня жир выходит без крови. А это значит, что меня можно резать и резать часов двадцать, как баранину или говядину“, — подчеркнула певицаа в беседе с Аленой Жигаловой.



Кроме этого, Любовь добавила, что решила усовершенствовать свое тело после того, как певица Ирина Дубцова сделала у Тимура грудь. А сейчас знаменитость призналась, что она осталась недовольна результатом хирурга.



