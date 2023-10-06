У жены Николя Саркози – рак

„Хирургия, лучевая терапия, гормональная терапия — я следую обычным путем лечения этого типа рака. Но мне повезло, мой рак еще не был агрессивным. Почему этот рак не был агрессивным? Потому что он не успел стать таким. Потому что каждый год в один и тот же день я делаю маммографию. Если бы я не делала этого каждый год, сегодня у меня не было бы левой груди“. Звезда рассказала, что публикует это сообщение не для того, чтобы сообщить всем о своем здоровье. 'Мне это противно, и я долго колебалась, прежде чем заговорить. Нет, если я публикую это сегодня, то потому, что мне нужно передать одно сообщение. Это фундаментальное послание для всех женщин, которые следят за мной: делайте маммографию каждый год. От этого зависит ваша жизнь“, — отметила Бруни.