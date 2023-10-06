Мусорка вместо супермаркета: кто такие фриганы

Когда в следующий раз вы увидите человека, с интересом исследующего мусорный бак, не спешите думать, что это обездоленный, бездомный или зависимый. Возможно, перед вами успешный программист или начинающая художница, которые решили вложить свою лепту в спасение экологии и отказались от покупок еды в супермаркетах.

Они называют себя фриганами, то есть придерживающимися "бесплатной диеты". И в большинстве случаев походы за провиантом к мусорным бакам для таких людей — не способ сэкономить, а вариант протеста обществу потребления. Фриганы точно знают, какой урон экологии, экономике, обществу наносит бесконтрольная покупка продуктов.

По статистике, в США человек производит около 116 кг пищевых отходов. В Эстонии, например, ежегодно образуется около 167 000 тонн пищевых отходов. Экологи сетуют: в мусорку отправляется почти 20% купленных продуктов, это миллионы тонн еды в то время, как в странах третьего мира все еще существуют проблемы с голодом.

Фриганы уверяют, что их позиция — вызов обществу, попытка обратить внимание на сложившуюся ситуацию. Кроме того, они не хотят сами становиться причиной увеличения пищевых отходов.

При этом у фриганов есть строгие правила: они не посещают мусорки у жилых домов, ищут продукты в баках у ресторанов и отелей, не берут просроченные продукты. Так приверженцы движения стараются оградить себя от пищевых отравлений. Но эксперты уверяют, что риск их возникновения все еще высок для таких людей, ведь невозможно предсказать, почему та или иная еда оказалась в мусорке.

Помогает ли такой протест экологии на самом деле? Эксперты и активисты считают, что не очень. Процент фриганов ничтожно мал и расти вряд ли будет. Для такого образа жизни необходимо иметь определенный склад психики, сниженный уровень брезгливости, активная жизненная позиция.

Гораздо эффективнее для экологии — разумное потребление. Так, можно завести несколько несложных правил:

Составлять меню на неделю, продумывая не только блюда, но и граммовки.

Ходите в магазин со списком, чтобы не покупать лишнего

Заведите привычку замораживать еду: если в кастрюле осталась порция супа, перелейте ее в контейнер и отправьте в морозилку. Когда захотите первого, просто разогреете блюдо в микроволновке.