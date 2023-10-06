На Пугачеву и Орбакайте подали в суд

В Солнечногорский городской суд в Подмосковье поступило исковое заявление на Аллу Пугачеву и ее дочь Кристину Орбакайте.

Истец — некий Анатолий Рыськов, который уверяет, что пирс, который находится на территории загородного дома звездных персон, мешает ему рыбачить. Он требует предоставить свободный доступ к береговой линии "путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам".

На данный момент не очень понятно, о каком именно дачном участке идет речь, поскольку у Пугачевой и Орбакайте нет совместного жилья. Также неизвестно, кто такой Анатолий Рыськов, который подал иск.