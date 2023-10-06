Выгонял с ребенком из дома, изменял с проститутками: бывшая Стаса Старовойтова раскрыла правду о разводе

Вторая жена юмориста призналась, что ее ждет судебный процесс. «От любви до ненависти, как говорится. Никогда не думала, что смогу так ненавидеть. Человек, который не занимается ни одним своим ребенком, человек, который бухает 20 дней из 30, подает на меня в суд“, — написала она.

Ирина показала, что требует от нее бывший муж — он намерен забрать ребенка и давать ему видеться с матерью не более двух часов в неделю. «Два часа в неделю мне предлагают \встречаться с ребенком, которого я пять лет воспитываю одна“, — шокирована женщина.

Она обессилена, так как опасается дальнейших действий шоумена. «У кого микрофон, у того и сила“, — Стас Старовойтов. Экономическое насилие, абьюз? Могу рассказать, что это. Так вот, это когда тебя с маленьким ребенком выгоняют из дома, когда ежемесячно шантажируют алиментами“, — поделилась экс-возлюбленная Стаса.

На протяжении отношений Стас попрекал избранницу деньгами. «Экономическое насилие — это когда твоему ребенку два, а твой муж, приходя домой с трехдневной пьянки, говорит: „Иди работай, мышь!“ Когда ты болеешь ковидом одна, с двухлетним ребенком, а твой муж где-то весело проводит время целую неделю и запрещает заказывать еду, потому что доставка списывает с его карты“, — добавила она.

Не обходилось и без измен. «Это когда ты покупаешь памперсы на кредитку, пока твой муж отдыхает с проститутками в пятизвездочных отелях. Устал же, работал один за всех. Экономическое насилие — это когда у тебя находят и отбирают деньги, взятые на переезд от чудовища“, — вспоминает Крючкова.

Бывшая звезды завершила речь посланием ему. «Я работаю с 14 лет. Работала до тебя, работала до пятого месяца беременности. И тяжелее всего мне это дается сейчас, воспитывая одной сына. Повергаясь не только экономическому, но и психологическому насилию. У меня все. Можешь гадить в свой микрофон дальше“, — заключила Ирина.