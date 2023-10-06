"Звал замуж меня, вышел за Пугачеву": Любовь Успенская посмеялась над Киркоровым

„Это уже будет слишком, если я расскажу… Про то, что он делал мне предложение в Америке. А я была замужем, у меня ребенок... Мне было просто смешно“, — вспомнила исполнительница. По словам Успенской, через неделю после этого события Киркоров женился на Алле Пугачевой.

Артистка также считает, что "поп-король" всё время на неё наговаривает в публичном пространстве и пытается как-либо зацепить. Она добавила, что за последние годы Киркоров сильно изменился и «ведет себя недостойно“. „Мне стыдно за него. Неужели он не думает, что у него есть дети, которые видят, как он приходит на программы и показывает свою задницу. Пусть откроет еще передницу. Это недостойно!“ — считает Успенская.

Певица назвала Киркорова женоненавистников и человеком, который «всю жизнь играет и врет“. „Он — фейк. Я его знаю столько лет“, — подытожила артистка.