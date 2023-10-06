После пластической операции Sia сняла парик

Sia вышла на сцену и продемонстрировала свое полное лицо после хирургического вмешательства. «Я поп-звезда, которая обычно скрывает свое лицо и ни о чем не лжет“, — рассказала певица.

„Доктор Талей сделал мне потрясающую подтяжку лица. Он невероятен. И он делает так много хорошей работы — и не только для мировых поп-звезд“, — добавила Sia.

Певица вручила пластическому хирургу из Беверли-Хиллз доктору Бену Талею награду за выдающиеся достижения в медицине на мероприятии, призванном прославить науку, лежащую в основе красоты, здоровья и хорошего самочувствия, путем чествования профессионалов в таких областях. Награждали специалистов из сферы медицины, фитнеса, ухода за кожей, укладки и прочего. На мероприятии присутствовали: Дженнифер Лопес, Эшли Тисдейл, Дебби Гибсон, Минг-На Вен, Сэм Асгари и Ванесса Уильямс. В списке лауреатов значились: Джоанна Варгас, Чез Дин, Трейси Андерсон, Молли Симс и Байредо и другие.