У Николая Дроздова обнаружен рак

По данным канала, телеведущему проводят терапию в условиях дневного стационара. Жизни легенды ТВ болезнь не угрожает, он уже дома.

Ещё в августе Николай Николаевич обратился к медикам с жалобами на постоянные боли в животе. 16 августа у него обнаружили новообразование в районе предстательной железы. Биопсия подтвердила, что это злокачественная опухоль.

Вчера 86-летнему Дроздову провели очередной курс гормональной противоопухолевой терапии. Далее медики планируют регулярно проводить поддерживающую терапию, которая не даст опухоли расти.

Врачи успокаивают: инвазии нет, а значит, Николай Николаевич сможет и дальше радовать всех своим присутствием — при должной заботе о здоровье.