Максимум штраф: адвокат предположил, как могут наказать Волочкову за "осквернение" макета самолета

„Думаю, что максимально в данном случае может быть — административная ответственность в виде штрафа до тысячи рублей. Это в том случае, если действительно дойдет до разбирательств, в чем я сильно сомневаюсь“, — заявил Алешкин. Экс-солистку Большого театра привлекут к ответственности только в том случае, если сам объект оформлен надлежащим образом — имеет паспорт.

Ранее балерина опубликовала в соцсетях фотографию с полушпагатом на макете советского истребителя Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Данный самолет снимали в фильмах «Два капитана“, «Они сражались за Родину“, «Небо Москвы“ и других. Сейчас он находится недалеко от Музея «Мосфильма“ в Москве, где знаменитость и сфотографировалась с ним.

Подписчики балерины обрушились на нее с резкой критикой и написали заявление в полицию, пригрозив тремя годами лишения свободы за "осквернение символов воинской славы России".